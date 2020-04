Emergenza Coronavirus. Macron: "Senza solidarietà finanziaria, UE destinata al collasso"

Il presidente francese Emmanuel Macron in un'intervista al Financial Times si allinea alle posizioni italiane circa il futuro dell'Unione Europea. Queste le sue parole: "L'Unione europea come progetto politico è destinato al collasso, a meno che non si segua la via della solidarietà finanziaria. Non c'è scelta, bisogna istituire un fondo che possa emettere debito con una garanzia comune a cui gli Stati membri possano ricorrere a seconda delle necessità e non in base alla dimensione dell'economia. Se non lo possiamo fare, i populisti vinceranno, oggi, domani o il giorno dopo, in Italia, Spagna, forse anche in Francia e altrove".