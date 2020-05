Emergenza Coronavirus. Malagò: "Come tutti gli appassionati sono in astinenza da sport"

vedi letture

Il presidente del Coni Giovanni Malagò intervenuto nel corso del dibattito Sportero ha parlato del lungo stop dello sport in Italia dicendosi ottimista per il ritorno alla normalità: “Come tutti gli appassionati sono in astinenza, sia per l'attività amatoriale sia per quella da divano o da stadio. Aspettiamo con frenesia e allo stesso tempo pazienza quelle che saranno le dinamiche e l'evolversi del percorso di miglioramento dei dati e dei numeri sperando di tornare il prima possibile alla normalità, a vedere una partita di calcio o a giocare a calcetto con gli amici. - continua Malagò come riporta Sportmediaset - Ci siamo dovuti tutti adeguare a questa realtà e lo abbiamo fatto tutti con una grande prova di equilibrio, saggezza e rispetto. Al momento stiamo parlando delle riprese di attività di allenamento, ma le competizioni sono altra cosa. Bisogna stare molto attenti nel fare dei distinguo".