Emergenza Coronavirus, Malagò: "Oggi il calcio non può aiutare gli altri sport"

'Tagli stipendi? Partita tutta da giocare nel mondo del pallone'

(ANSA) - ROMA, 03 APR - "Se è possibile che dal calcio arrivi un fondo per salvaguardare gli altri sport? La risposta è che oggi il calcio ha tanti problemi, come le altre federazioni, che si deve appellare piuttosto alle istituzioni. Oggi il mondo del calcio non è nelle condizioni di poter aiutare gli altri". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenuto a Radio Punto Nuovo. "Forse si poteva fare prima o forse anche domani, ma per giungere a una cosa del genere servono dinamiche diverse dalle esigenze di oggi", ha aggiunto Malagò.