Emergenza Coronavirus, Marinoni: "A Bergamo qualcuno muore in casa senza diagnosi"

Il presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo, Guido Marinoni, è intervenuto su LA7: “Più che fare dell’autocommiserazione - e noi bergamaschi non siamo abituati - vorrei sottolineare cosa non è andato qui e può essere utile. Qualche morto sfugge, perché molti muoiono senza una diagnosi con tampone, a casa. Il problema è che a Bergamo nelle prime settimane si è fatto di tutto, benissimo, per aumentare i posti letto in terapia intensiva ma si è pensato a poco alla prevenzione sul territorio. I medici sono andati a casa dei loro pazienti e vedevano gli agenti equipaggiati, a loro non è stato detto nulla. Bisogna mandare meno gente in rianimazione, fra due settimane saremo inondati di mascherine, oramai qui il guaio è stato fatto. Il territorio è stato dimenticato e se ne pagano le conseguenze”.