Emergenza Coronavirus. Marrone (FDI): "Nuove misure apprezzabili, ma tardive"

Ai microfoni di Politicanews.it, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Piemonte Maurizio Marrone ha commentato le nuove restrizioni adottate dal Governo italiano e rese note dalla conferenza stampa di ieri sera del premier Giuseppe Conte: “Come giudico le nuove misure? Apprezzabili, ma tardive. Riteniamo che purtroppo il contagio si sia ulteriormente diffuso nelle scorse settimane, perché nei posti di lavoro le distanze di sicurezza non sono state sempre garantite. Poi partite iva e piccole imprese non hanno avuto garanzie: nessuna tutela fiscale. I 600 euro sono inoltre un'elemosina in relazione alla crisi economica che stiamo fronteggiando. La situazione in Piemonte? Davvero complicata: come Fratelli d'Italia abbiamo cercato di proporre il modello di Zaia in Veneto e in Corea del Sud: più tamponi, fatti a tappeto. Invece si è scelto di perseguire la linea (non lungimirante) dell'Istituto Superiore della Sanità: tamponi solo a chi presenta gravi sintomi. Questo consente a potenziali contagiati di diffondere l'infezione, nella conduzione della loro vita normale".