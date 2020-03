Emergenza Coronavirus, Materazzi mette all'asta la maglia del Mondiali 2006

Marco Materazzi scende in campo per l'emergenza COVID-19. L'ex difensore dell'Inter e della Nazionale campione del Mondo ha messo all'asta la sua maglia azzurra di Germania 2006 autografata per raccogliere fondi per aiutare la Croce Rossa. Questo il suo messaggio su Instagram: "LA MAGLIA È PRONTA!!! OGGI È L'ULTIMO GIORNO PER EFFETTUARE LA DONAZIONE .... DOMANI FACCIAMO IL SORTEGGIO IN DIRETTA. Io insieme agli altri miei compagni Campioni del Mondo 2006 scendiamo di nuovo in campo per vincere una nuova sfida. Una raccolta fondi da destinare alla Croce Rossa Italiana per aiutare il nostro paese in emergenza al Coronavirus. Fai parte anche tu della nostra squadra: Uniti vinceremo ancora!".