Emergenza Coronavirus. Melli: "NBA e altre leghe ferme, ma poca percezione del pericolo"

Il cestista Niccolò Melli dei New Orleans Pelicans ha parlato nel corso di Propaganda Live su La7 dell'emergenza Coronavirus e di come è vissuta negli Stati Uniti: “In questi casi la salute è fondamentale. Dobbiamo fare un atto di responsabilità nei confronti di coloro che sono più vulnerabili. Stiamo aspettando di capire se dopo questi 30 giorni il campionato ripartirà o se sarà cancellato definitivamente. Ma quando entra in campo la salute tutto il resto passa in secondo piano. Noi atleti stiamo vivendo una situazione particolare, la lega e le società ci hanno imposto una quarantena e stiamo rispettando tutte quelle regole che state rispettando anche in Italia, mentre fuori la gente vive come se nulla fosse e non prende precauzioni. Le altre leghe? Gli altri sport stanno seguendo la NBA e hanno tutte bloccato il campionato e dato il via libera, a chi può, di tornare a casa. - conclude Melli - Datome? Sta vivendo un'altra situazione perché la Turchia è l'unica nazione che non ha sospeso i campionati anche se si gioca a porte chiuse”.