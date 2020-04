Emergenza Coronavirus, Meloni: "Le palestre devono poter riaprire se operano in sicurezza"

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, è intervenuta ai microfoni di Canale 5 nel corso di ‘Live - Non è la d’Urso’: “Io penso che la riapertura non debba essere un tema su cui fare propaganda. Abbiamo necessità di riaprire al più presto senza bruciare quello che abbiamo fatto fin qui. Abbiamo già bruciato una decina di miliardi di euro. Io penso che sarebbe un errore sia riaprire per settori che per territori. La cosa migliore sarebbe cambiare punto di vista e dire che chiunque può garantire le misure di sicurezza deve poter riaprire. Non possiamo desertificate interi settori, penso ad esempio ai centri estetici e alle palestre. Se le palestre possono garantire lo svolgimento dei lavori in sicurezza devono poter riaprire. Poi deve essere lo stato che fa i controlli che devono essere estremamente serrati. C’è di mezzo la salute delle persone, non penso che chi riapra voglia ammalarsi o far ammalare. È meno costoso sanificare che ristorare le aziende che sono chiuse. Servono controlli due volte al giorno”.