Emergenza Coronavirus. Merkel: "Non possiamo fare previsioni a lungo termine"

Dopo aver deciso di prolungare le misure di contenimento contro il Coronavirus fino al 19 aprile la cancelliera tedesca Angela Merkel in una conferenza stampa coi media tedeschi non ha escluso che questa data possa ulteriormente slittare: “Al momento non possiamo fare dichiarazioni su come andremo avanti dopo le vacanze di Pasqua. La crescita del contagio è leggermente diminuita, ma non abbastanza da giustificare previsioni a lungo termine. - continua Merkel – Martedì dopo Pasqua sarà il prossimo step in cui le autorità competenti, sia sanitarie sia politiche, si riuniranno per fare un nuovo punto della situazione”.