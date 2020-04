Emergenza Coronavirus, messa con i fedeli: a Frascati circa 50 persone rischiano una sanzione

A Frascati, in provincia di Roma, il Vescovo Raffaello Martinelli e una cinquantina di fedeli rischiano una pesante sanzione per la possibile violazione delle norme in materia di contenimento dell'epidemia da coronavirus.

Questa mattina infatti - riporta la testata locale ilmamilio.it nella Cattedrale di San Pietro di Frascati sono dovuti intervenire gli agenti della polizia locale, della polizia di Stato ed i carabinieri perché era in corso una celebrazione con circa 50 fedeli presenti.