Emergenza Coronavirus. Michela Moioli: "E' dura, non facile essere nel cuore della pandemia"

Michela Moioli, fresca vincitrice della terza Coppa del Mondo di snowboard, ha parlato a Sky Sport direttamente dalla sua casa di Alzano Lombardo: "Avevo paura di non chiudere la stagione. Al cancelletto pensavo alla gente che sta a casa. La situazione è dura, non è facile essere nel cuore della pandemia. Sento spesso Sofia Goggia, stiamo chiuse in casa sperando passi in fretta".