Emergenza Coronavirus. Milan, tutti rientrati tranne Ibra e Kessie: problemi per l'ivoriano

Tra ieri e oggi sono rientrati tutti i giocatori all’estero del Milan. Gli unici ancora fuori dall’Italia sono Franck Kessie e Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese con il permesso del club sta continuando ad allenarsi con l’Hammarby e aspetta la definitiva ripresa a Milanello, via libera che però non è ancora arrivato dal Governo. Kessie invece è in Costa d’Avorio e sta riscontrando problemi nel reperire un volo per tornare in Italia, ma sta cercando di organizzare il rientro nei prossimi giorni.