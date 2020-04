Emergenza Coronavirus. Ministro Azzolina: "Ancora troppi rischi per pensare di riaprire le scuole"

Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha parlato al Corriere della Sera tornando sulla possibilità, ben più che remota oramai, di un ritorno in classe entro la fine dell’anno: “Ancora troppi rischi, non siamo la Germania: in classe non si torna”, spiega il titolo dell’intervista. Quindi alcuni dettagli del suo pensiero: “Il governo a giorni prenderà una decisione. Ma con l’attuale situazione sanitaria ogni giorno che passa allontana la possibilità di riaprire a maggio. Tutti promossi? Se lo studente merita 8 avrà 8, se merita 5 avrà 5. Chi risulta insufficiente recupererà il prossimo anno con attività individualizzate”.