Emergenza Coronavirus. Ministro Boccia a Regioni: "Serve unità: ordinanze coerenti con Dpcm"

Il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, in videoconferenza con i presidenti delle Regioni, ha affermato: "È molto importante dare un segnale di unità. Se non siamo uniti noi non possiamo chiederlo ai cittadini. Ci vogliono unità, serietà e responsabilità. L'obiettivo è sempre quello della tutela dei cittadini. Propongo un metodo: ordinanze regionali coerenti con il Dpcm. Se ci sono ordinanze non coerenti invio una diffida, una lettera con la scheda indicando le parti incoerenti e la richiesta di rimuoverle. Se non avviene sono costretto a ricorrere all’impugnativa al Tar o alla Consulta".