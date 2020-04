Emergenza Coronavirus, ministro Boccia: "Regioni possono inasprire le misure, non allentarle"

"Le Regioni possono inasprire le misure, non certo allentarle". Sentito in audizione davi alla Commissione Affari costituzionali della Camera, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, interviene così su alcuni provvedimenti annunciati da diversi governatori (a partire da Toti, Liguria, e Zaia, Veneto): "Finora c'è sempre stata massima collaborazione, si riparta con mosaico omogeneo e funzionante. Allentare le misure non è possibile, andrebbe in contrasto con norme di rango ordinario".