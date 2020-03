Emergenza Coronavirus. Ministro Lamorgese: "Le sanzioni amministrative sono diminuite"

"Dal 10 al 20 marzo abbiamo fatto 3 milioni di controlli e le sanzioni amministrative sono diminuite, in quanto sono state circa 22mila quindi non moltissime rispetto alle 116mila dei primi giorni di quarantena". Lo ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, intervenendo a La7 a proposito dell’emergenza Coronavirus. "Proprio oggi abbiamo fatto una circolare in cui abbiamo detto che il genitore può uscire con il figlio sotto casa per consentire anche ai bimbi di prendere un po’ d’aria - ha sottolineato Lamorgese - Gli italiani hanno risposto in modo esemplare, facendo tantissimi sacrifici perché hanno compreso che questo era l’unico modo per superare la difficoltà del momento. Andiamo incontro alla bella stagione e alla Pasqua. Questo è il momento più delicato, in cui bisogna porre ancora più attenzione ai comportamenti. Spero che per l’estate certamente potremo andare in vacanza, me lo auguro, ma certamente questo periodo lascerà qualcosa dentro di noi perché dobbiamo cambiare un po’ stile di vita per non cedere e non vanificare quanto fatto dopo tanto sacrifici. Ritengo che certamente dopo Pasqua ed entro aprile vedremo i dati e verranno prese decisioni a livello anche di comitato tecnico, e poi dal governo".