Emergenza Coronavirus, ministro Patuanelli: "Lo Stato doterà gli imprenditori di DPI"

Stefano Patuanelli, Ministro dello Sviluppo Economico, si è collegato in diretta con Che Tempo Che Fa sugli schermi di Rai 2: "C'è una concentrazione, forse sbagliata, su chi e quando: sono temi certamente importanti, ma la prima domanda da farsi è il come. Stiamo vivendo un momento di complessità per la crisi sanitaria, ma anche per l'economia, con le imprese che non possono lavorare. Dobbiamo dare certezze al tessuto produttivo anche se problemi complessi non hanno soluzioni semplice: qualsiasi imprenditore oggi può occuparsi della salute sua e dei suoi dipendenti, ma il tema vero è che oltre ai protocolli, il grosso problema è come si gestiscono i traffici di persone generati dalla riapertura, come si garantisce la sicurezza".

Come fare in due settimane tutto ciò che non siamo riusciti a fare fino oggi?

"Non tutte le attività produttive si sono fermate, e senza generare contagi. Si può ragionare su una regionalizzazione delle riaperture: dove ci sono meno casi positivi, è più facile valutare la catena di contatti di eventuali nuovi contagi. Stiamo facendo questi ragionamenti con il Comitato tecnico-scientifico e la task force di Colao per proporre questo tipo di riapertura nelle prossime settimane. Anche il lato economico può portare a problemi di salute pubblica e sociale in futuro".

C'è il rischio che si lasci tutto nelle mani degli imprenditori?

"No, non penserò mai di controllare e basta. Dobbiamo dotare loro di dispositivi di sicurezza necessari: mascherine, guanti, termoscanner... Anche la stessa app, che ovviamente sarà volontaria, può essere strumento utile per intervenire. C'è stato un momento in cui sembrava che gli imprenditori fossero gli untori, e non è così: tocca allo Stato accompagnarli nel percorso di garanzia della sicurezza".

Come si finanziano rapidamente le piccole e medie imprese?

"Abbiamo già fatto un primo provvedimento a marzo, con 25 miliardi stanziati anche per artigiani e piccoli lavoratori autonomi. Abbiamo messo una piccola protezione con la cassa integrazione. Poi abbiamo fatto il Decreto liquidità, con garanzia statale del 100% fino a importi di 25.000 euro. Abbiamo cercato di generare liquidità immediata, ma arriveremo fino al doppio se non al triplo di quei 25 miliardi di inizio marzo, e parliamo solo di indennizzi. Chiaro che non basta solo il credito, serve anche un ristoro per i mesi di inattività".

Non si rischia di allargare le maglie permettendo l'apertura di strutture balneari estive?

"All'inizio non era facile trasmettere il rischio che stavamo correndo. Alcune misure sono state prese perché in autonomia non si sarebbero viste, ma oggi già il distanziamento sociale è entrato nelle menti degli italiani, e da qui in avanti ognuno, con il suo comportamento da singolo, prenderà le dovute precauzioni".

Conte oggi ha detto che il MES ha una brutta fama. Ma se non ha le condizioni, perché rifiutare?

"Si sono già spesi fiumi di parole: il presidente del Consiglio sta facendo una trattativa forte con l'Europa perché dia tutti gli strumenti per combattere questa crisi. Ho una fiducia cieca in lui, e sono certo che la cosa si chiuderà nel miglior modo possibile".

Lo Stato ora pagherà i debiti alle imprese private?

"Sono d'accordo, credo che sia uno scandalo il fatto che la pubblica amministrazione abbia un ritardo tale nei pagamenti, ed è giusto parlare di compensazione diretta. Ci stiamo lavorando, e dobbiamo assolutamente farlo. In alcuni campi, come l'edilizia, si hanno dei ritardi inaccettabili".

Ma ci sono le condizioni?

"Sì, è fattibile, dobbiamo solo trovare la forma giusta. Ma è soprattutto giusto".