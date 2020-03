Emergenza Coronavirus. MLB, rinviata la stagione del baseball americano

La Major League Baseball, la più importante lega professionistica americana, ha annunciato lo slittamento a data da destinarsi dell'apertura della regular season, inizialmente prevista per il 26 marzo e poi rimandata al 9 aprile. La MLB ha annunciato che, in seguito alle restrizioni sugli eventi con più di 50 persone suggerite dal CDC (il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie), l'inizio della stagione verrà stabilito sulla base dell'evolversi di tali linee guida e pertanto non verrà fissata una nuova data.