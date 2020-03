Emergenza Coronavirus. Moioli: "Niente festa per coppa del Mondo. Pensate ai vostri nonni"

Michela Moioli, snowboarder fresca vincitrice della coppa del Mondo (3 i successi iridati compreso quello di venerdì scorso), ha parlato a la Repubblica dell’emergenza Coronavirus soffermandosi principalmente sulla situazione di Alzano Lombardo, suo paese d’origine: “Pensate ai vostri nonni, dipenda da noi”, il titolo scelto per le sue parole. Quindi un commento sul suo ritorno in paese: “Qui non si trovano più bare, e quelle che c’erano sono accatastate in chiese e cappelle. Non si sa più dove mettere i morti. E pure qui, con quello che sta succedendo, vedo ancora troppa gente in giro, in bici, tutti appiccicati a fare la spesa. Non si vuol capire che la lotta al virus passa attraverso l’isolamento?”.