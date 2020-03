Emergenza Coronavirus, morto un bimbo negli Stati Uniti: aveva meno di un anno

È statunitense la vittima più giovane fatta dal Coronavirus. Come comunicato dallo stato dell’Illinois, infatti, è stata confermata la morte di un bambino di età inferiore a un anno, risultato positivo al Covid-19. "Non avevamo mai registrato la morte di un bambino così piccolo in relazione al coronavirus. È in corso un'indagine completa per determinare la causa del decesso - le parole del direttore del Dipartmento di sanità pubblica Ngozi Ezike -. Dobbiamo fare tutto il possibile per prevenire la diffusione di questo virus mortale. Se non per proteggerci, almeno per proteggere coloro che ci circondano”, ha concluso.