Emergenza Coronavirus. Moto, Ezpeleta: "Pronti a fine luglio. E si partirà dall'Europa"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il Ceo della Dorna Carmelo Ezpeleta ha parlato del ritorno in pista del motomondiale e della volontà di sfruttare qualunque spiraglio per partire: “Quando tutto è iniziato in Qatar, pensavamo che avremmo potuto risolvere la questione in poche settimane. Poi abbiamo capito che si trattava di un problema enorme, non solo per la MotoGP. Adesso è una nuova sfida, stiamo lavorando a stretto contatto con la FIM (Federazione internazionale motociclistica), la MSMA (l’Associazione dei costruttori), l’IRTA (Associazione dei team) con i quali abbiamo subito trovato un accordo, non solo per quest’anno, ma anche per il futuro. In ogni caso, è il momento più difficile dal 1992. - continua Ezpeleta – Abbiamo diverse possibilità davanti. Una è provare a partite a fine luglio e stiamo mettendo a punto un protocollo di sicurezza e siamo in contatto con i singoli governi. L'intenzione è di provare a disputare 10-11 GP in Europa nella prima parte, con la possibilità di doppie gare nello stesso circuito, con possibile partenza dalla Spagna. Abbiamo bisogno di due settimane per essere precisi, mentre per quanto riguarda le gare extra europee invece decideremo a settembre. Vorremmo disputare dai 10 ai 14 GP in questa stagione”.