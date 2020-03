Emergenza Coronavirus. MotoGP, si studia un 'decreto Cura Motomondiale'

Il futuro del Motomondiale è assolutamente incerto, con una data ufficiale per la partenza che ancora non esiste. Per questo molti team, soprattutto quelli satellite e quelli delle classi inferiori, stanno accusando non pochi problemi economici legati ai mancati introiti dagli sponsor e da Dorna, istituzione che gestisce il circus (per la MotoGP, ogni pilota ‘frutta’ ai team 2,2 milioni di euro solo da Dorna). Per questi motivi, gli organismi direttivi del Motomondiale stanno elaborando, spiega Sky Sport, una sorta di ‘decreto Cura Motomondiale’ che prevederebbe il pagamento di una tantum per permettere la sopravvivenza dei vari team.