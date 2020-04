Emergenza Coronavirus. Nadal: "La gente lavora, perché io non posso giocare a tennis?"

Tramite il proprio profilo Instagram, Rafa Nadal si è unito al gruppo di sportivi che vorrebbero riprendere la propria attività: “Non sto giocando a tennis, non ho un campo in casa. Mi manca, non capisco bene perché non possiamo giocare quando tanta gente sta andando a lavorare (il riferimento è agli allenamenti e a partite locali, non ai tornei del circuito ATP). Nel nostro sport abbiamo una grande distanza di sicurezza. Capisco che il governo è in una situazione critica e sta gestendo una situazione improvvisa, ma alcune cose sono senza logica. Detto questo, le regole vanno accettate”.