Emergenza Coronavirus. Napoli, l'attività sportiva è sospesa fino a data da destinarsi

Dopo l'Atalanta, anche il Napoli quest'oggi ha reso nota la sospensione dell'attività sportiva per via dell'emergenza Coronavirus. Di seguito il comunicato: "La SSC Napoli comunica che l'attività sportiva è sospesa fino a data da destinarsi. La data di ripresa delle sedute di allenamento verrà stabilita in relazione all'evoluzione dell'emergenza sanitaria in materia di diffusione del Covid 19".