Emergenza Coronavirus, Nappi: "Ora fa jogging chi non ha fatto un c***o per tutta la vita"

“Tutti in casa per 50 giorni, con le forze dell’ordine che passavano a misurarti la febbre”. La ricetta della Cina, spiegata a Libero da Marco Nappi, ex attaccante italiano, che oggi allena l’under 17 del BSU Beijing. “Ora sono bloccato a Roma, ho rinviato la partenza. Coi miei giocatori ci sentiamo spesso, da loro le cose sono migliorate. In Italia invece vedo tanta gente in diro senza motivo. Io ho sempre corso, ma ora mi adatto con una cyclette. Invece vedo gente che fa jogging dopo non aver fatto un cazzo per tutta la vita. Non capisco cosa voglia dimostrare”.