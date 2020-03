Emergenza Coronavirus. Nardella: "Parlato con Commisso della situazione della Fiorentina"

Torna a parlare di Fiorentina il sindaco di Firenze Dario Nardella. Ecco alcune dichiarazioni riportate da FirenzeViola.it: "Voi ricorderete quando Tommasi qualche giorno fa aveva lanciato l'allarme prima di avere calciatori infettati e fu inondato di insulti. A me sembrava ragionevole fermarsi per non mettere a rischio la salute degli atleti e di tutti quelli che lavorano attorno ad una società. E' surreale che mentre abbiamo uno stato di guerra si mandino i giocatori ad allenarsi. Mi fa piacere che la Fiorentina sia stata tra le prime ad assumere queste misure e ieri ho avuto una telefonata con Commisso che si sta preoccupando per la situazione di Firenze. Ringrazio anche Diego Della Valle che ha fatto lo stesso stamani: grazie a loro perché è in momenti difficili che si vedono le persone di valore".