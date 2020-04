Emergenza Coronavirus. NBA, alcuni palazzetti riaprono. Con norme e controlli draconiani

vedi letture

La NBA, lega di basket americana, ha deciso di riaprire i palazzetti dello sport per gli allenamenti a tutte quelle franchigie che si trovano in stati che hanno allentato il lockdown (negli Stati Uniti si è deciso di operare stato per stato, con disposizioni diverse a seconda della situazione, ndr). La data prevista per questa riapertura parziale, che comunque ha trovato forti critiche all’interno delle 30 franchigie, è l’8 maggio: i giocatori dovranno indossare le mascherine in ogni momento, ad eccezione dei periodi veri e propri di attività fisica. Lo staff, tecnico e medico, dovrà indossare sempre e comunque guanti protettivi e dovrà essere mantenuta una distanza di sicurezza di almeno 12 piedi, poco più di 3 metri e mezzo.

La NBA inoltre ha invitato le 30 squadre a dotarsi di un Facility Hygiene Officer, un dirigente che possa controllare e far rispettare le norme. Infine, informano i colleghi di The Athletic, i giocatori prima di riprendere gli allenamenti dovranno effettuare una visita di controllo con ECG ed esame cardiaco.