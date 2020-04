Emergenza Coronavirus. NBA, cambia il regolamento del draft: no workout, ma colloqui virtuali

Ai tempi del Coronavirus la NBA si trova a cambiare le regole per il draft della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Associated Press ed ESPN le varie franchigie hanno ricevuto il nuovo regolamento sulla selezione dei giocatori provenienti dai college o dall'estero che prevede la cancellazione dei workout sostituiti da colloqui virtuali con i prospetti interessati che però non potranno superare le quattro ore complessive. Le franchigie inoltre potranno visionare solo i filmati relativi al periodo precedente allo stop e non potranno visionare i giocatori assistendo ai loro allenamenti in diretta. Il draft dovrebbe tenersi il prossimo 25 giugno a Brooklyn, anche se l'appuntamento potrebbe essere spostato in base a quanto ripartirà – e se ripartirà – la stagione attualmente sospesa a causa del Coronavirus.