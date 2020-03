Emergenza Coronavirus. NBA: "Cancellare la stagione? È un'idea a cui non stiamo pensando"

Nonostante l’emergenza Coronavirus abbia colpito anche l’NBA, interrotto lo scorso 11 marzo dopo la positività di Rudi Goebert, sembra non ci sia l’intenzione di cancellare la stagione. È quanto si evince dalle parole dei dirigenti delle varie società. A cominciare dai New Orleans Pelicans, con il vicepresidente esecutivo che ha assicurato che “Cancellare la stagione è un’idea a cui nessuno sta pensando". Gli fa eco il patron dei Minnesota Timberwolves, Glen Taylor: “Tutti, dai tifosi ai giocatori, vogliono vederci tornare in campo. Non possiamo pensare di rinunciare ai playoff”. Al momento si stanno valutando tutte le possibilità, anche perché tornare a giocare a metà aprile come si era inizialmente previsto sembra impossibile.