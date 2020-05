Emergenza Coronavirus. NBA, giocatori e proprietari spingono per ripartire a giugno

I giocatori della NBA, da LeBron James ad Anthony Davis, da Giannis Antetokounmpo, a Kawhi Leonard fino a Stephen Curry, Damian Lillard e Russell Westbrook spingono per una ripartenza del campionato di basket nordamericano. Lo riferisce la Associated Press parlando di un sondaggio informale tenuto dalla NBAP, il sindacato dei giocatori, che avrebbe deciso per tornare sul parquet a giugno. Una decisione motivata non solo dalla voglia di giocare dopo il lungo stop dovuto all'emergenza coronavirus, ma anche per una questione economica. Come da contratto infatti dalla prossima settimana scatterà il taglio automatico degli ingaggi, una riduzione dell'1% che se la stagione dovesse restare ferma potrebbe togliere dalle tasche degli atleti circa 850 milioni di euro, il 25% in meno di quanto avrebbero guadagnato in una situazione normale.

Nel frattempo anche le franchigie spingono per riaprire i campi di allenamento da lunedì prossimo in almeno 22 delle 30 città, ovviamente rispettando tutte le misure di sicurezza e anticontagio. I proprietari stanno anche discutendo un protocollo di sicurezza sulla gestione di eventuali positivi dopo la ripresa