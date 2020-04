Emergenza Coronavirus. NBA, il commissioner Silver: "Nessuna decisione prima di maggio"

Il commissioner della NBA Adam Silver ha spiegato nel corso di un'intervista a TNT della situazione relativa al massimo campionato statunitense di basket spiegando che prima di maggio non si potranno prendere decisioni in merito: “Non decideremo nulla almeno fino a maggio. Dobbiamo accettare l'idea che almeno per tutto aprile non saremo in grado di prendere decisioni, ma questo non significa che il primo maggio si potrà pianificare la ripartenza, ma speriamo di avere un quadro della situazione più chiaro. - continua Silver – Nell'ultimo mese la situazione si è fatta più confusa, pensavamo che dopo questo periodo avremmo avuto un maggiore grado di comprensione della situazione e invece è inferiore rispetto al punto di partenza”.