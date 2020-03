Emergenza Coronavirus. Negli Stati Uniti primo test sull'uomo per un vaccino

La sanità degli Stati Uniti ha avviato i test sull'uomo per un vaccino contro il Coronavirus. Lo riferisce l'Associated Press: i ricercatori del Kaiser Permanente Washington Health Research Institute, nello stato di Washington (tra i focolai USA), lo hanno somministrato in via sperimentale a un cittadino di Seattle. Per avere dei risultati validi a livello scientifico saranno necessari 18 mesi.