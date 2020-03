Emergenza Coronavirus, Negredo: "Sorprendente il ritardo delle autorità spagnole"

L'ex attaccante del Valencia, ora all'Al-Nasr, Alvaro Negredo ha commentato ai taccuini di Marca la situazione legata alla pandemia di COVID-19: "E' sorprendente vedere il modo e il ritardo con cui hanno agito le autorità quando in altri paesi le misure sono state prese molto prima. Ho contatti quotidiani con la mia famiglia e prego che non accadrà nient'altro. E' una situazione difficile perché ci sono persone che non prendono le cose sul serio come dovrebbero, che scendono in strada e mettono in pericolo la propria vita. Spero che si rendano conto che questo non è uno scherzo ma qualcosa di molto serio e il miglior rimedio e stare a casa".