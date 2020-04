Emergenza Coronavirus, nel Regno Unito 917 decessi in 24h. Anche un bimbo di 11 anni

Sono 917 i decessi che si sono registrati nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna tra le persone affette da COVID-19. Tra questi, anche un bambino di 11 anni che non aveva altre patologie pregresse. Un dato leggermente in calo rispetto a ieri (980), ma comunque molto alto: dall'inizio dell'epidemia il Regno Unito ha fatto registrare 9.875 decessi. Sono 5.233 i nuovi casi per un totale di 78.991 dall'inizio dell'epidemia.