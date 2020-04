Emergenza Coronavirus, nel Regno Unito i numeri restano drammatici: 861 morti in 24h

Continuano a essere preoccupanti i numeri del Regno Unito. Le persone che hanno effettuato il test nelle ultime 24 ore sono 13.839 e, tra queste, 4.618 sono risultate positive. Sono 861 i decessi che si sono registrati nell'ultimo giorno, per un totale di 13.729 morti dall'inizio dell'epidemia.

As of 9am 16 April, 417,649 tests have concluded, with 18,665 tests on 15 April.

327,608 people have been tested of which 103,093 tested positive.

As of 5pm on 15 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 13,729 have sadly died. pic.twitter.com/z6FNsommq9

