Emergenza Coronavirus, Netanyahu chiude le scuole. Quarantena di 14 giorni per tutti gli arrivi

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha deciso per la formazione di una unità governativa nazionale di emergenza per trattare la questione Coronavirus. "Stiamo alterando la nostra routine interna per gestire un problema esterno come il virus", ha detto Netanyahu. Scuole chiuse nella maggior parte della nazione, da martedì c'è una quarantena di 14 giorni mandatoria per ogni arrivo.