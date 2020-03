Emergenza Coronavirus. New York focolaio USA: costruito ospedale da campo a Central Park

Gli Stati Uniti, come oramai noto, sono diventati il principale focolaio dell’emergenza Coronavirus. Negli USA i positivi sono oltre 140mila, di cui quasi la metà a New York e nel New Jersey. Per questo motivo, la città ha deciso di mobilitarsi e rispondere presente, anche perché gli ospedali cittadini sono vicini al collasso. Così nelle ultime ore Central Park è diventato una sorta di ospedale dal campo, con decine di tendoni allestiti per ospitare i pazienti malati di Covid-19.