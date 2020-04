Emergenza Coronavirus. NHL, atleti in isolamento fino al 30/04. Ma nessuna ipotesi di ripartenza

Dopo aver sospeso la stagione lo scorso 12 marzo a causa dell'emergenza Coronavirus la NHL (National Hockey League), massima lega dell'hockey ghiaccio in Nord America, ha fatto il punto della situazione e ipotizzato come si potrà riaprire una volta finito questo periodo. Il commissario Gary Bettman intervistato dalla CNN ha parlato così: “Tutto dipende da cose su cui non possiamo avere alcun controllo e finché non si avrà la sensazione che le persone possano stare assieme in sicurezza, per allenarsi e giocare assieme e tornare a riempire gli impianti, non potremo fare previsioni sul ritorno in campo. - continua Bettman – Per quanto si possa cercare di restare in forma a casa i nostri ragazzi non sono sul ghiaccio da un mese e avranno bisogno di almeno due o tre settimane per tornare in forma”. La NHL ha inoltre esteso il periodo di isolamento per gli atleti fino al 30 aprile.