Emergenza Coronavirus, niente colpi di cannone per i 94 anni della Regina Elisabetta

La Gran Bretagna continua a fronteggiare l'emergenza Coronavirus e nemmeno la famiglia reale ne è esente. Per questo la Regina Elisabetta ha disposto di non esplodere i colpi di cannone per i suoi 94 anni. L'idea è quella di tenere un profilo basso e gli edifici governativi non dovranno erigere la bandiera.