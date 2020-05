Emergenza Coronavirus. Nuovi stadi, l'arch.Zoppini: "Ridurre la capienza del 10%, non di più"

Alessandro Zoppini, architetto che ha disegnato impianti sportivi per tre Olimpiadi, ha parlato della possibilità di ridurre le capienze degli stadi. Queste le sue parole riportate dal Corriere della Sera: "Nel lungo tempo non penso a stadi che da 60 mila posti diventeranno di 30 mila, non sarebbe sostenibile economicamente. Magari si può ridurre la capienza del 10%, non di più. Non immagino plexiglass che separino i tifosi. Tutti gli spazi comuni, però, dai bagni alle aree food, dovranno essere più grandi. Diverso il discorso sul medio termine: dovremo convivere col virus e quindi avere strutture adattabili, per esempio seggiolini che possono abbassarsi. Inoltre credo che prevarrà la ventilazione naturale, più sicura dell’aria condizionata".