Emergenza Coronavirus, nuovo inasprimento delle sanzioni. Fra poco Conte

Nuovo inasprimento delle sanzioni per chi decide di scavalcare le misure del governo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato pochi minuti fa il decreto legge. Tutte le restrizioni potrebbero durare fino al 31 luglio, prorogabile di mese in mese: non è detto né che le restrizioni siano in vigore per 30 giorni - potrebbero essere ritirate prima - né che si arrivi, appunto, fino ad agosto. Tra poco Conte in conferenza stampa.