Emergenza Coronavirus, nuovo record di denunce in Italia: 11.068 nelle ultime 24 ore

Il Viminale rende noto che nella giornata di ieri si è superato il primato di denunce quotidiana per l'inosservanza al Decreto del Governo in merito all'emergenza Coronavirus: delle 208.053 persone controllate ieri sul suolo italiano, in 11.068 hanno ricevuto una denuncia da parte delle forze di polizia. In totale risultano perciò 1.858.697 le persone controllate dall'11 al 21 marzo, di cui 82.041 quelle denunciate per mancato rispetto di ordine dell'autorità, mentre 1.943 per false dichiarazioni.