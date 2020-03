Emergenza Coronavirus, Oddo attacca: "La gente muore e il problema è se si può correre?"

vedi letture

Il decreto 'Io resto a casa' ha imposto agli italiani di lasciare la propria abitazioni solo in caso di forte necessità e, tra queste, era prevista anche l'attività sportiva. In alcune regioni una nuova Ordinanza ha proibito anche questo. Sul tema si è espresso duramente Massimo Oddo, allenatore fino all'inizio di quest'anno al Perugia (prima dell'esonero): "Ma io dico, gli operatori sanitari si sacrificano per noi, la gente sta morendo, gli ospedali al collasso, molti obbligati a lavorare, e leggo che il problema di tanta gente è se si può andare a correre. Ma non rompete i coglioni e state a casa! Solo questo ci chiedono...".