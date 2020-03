Emergenza Coronavirus, Ogbonna: "In UK gestione superficiale. Orgoglioso dell'Italia"

“Su di me nessun controllo, e questa è un’altra dimostrazione di un atteggiamento superficiale”. Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Angelo Ogbonna ha duramente criticato la gestione inglese dell’emergenza legata alla diffusione del contagio da Coronavirus. “Fino a quando non tocchi il fuoco non ti bruci - dice il difensore del West Ham - da italiano all’estero sono orgoglioso del mio Paese. Ci criticano su tante cose, ma per quanto riguarda il sistema sanitario siamo tra i migliori”.