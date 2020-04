Emergenza Coronavirus, ok a bonus 600 euro per collaboratori dello sport

Ok al bonus di 600 euro anche per i collaboratori delle associazioni sportive. Secondo quanto riferito da Ansa, il decreto ministeriale attuativo della normativa prevista nel D.L. Cura Italia ha ottenuto il via libera dalla Ragioneria generale. Le domande si potranno presentare entro aprile attraverso un’apposita piattaforma telematica: previsto un limite da 10.000 euro di reddito per poter accedere al bonus.