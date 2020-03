Emergenza Coronavirus, OMS: "Governo rafforzi servizi domiciliari, gli italiani soffrono"

"Il governo italiano deve rafforzare i servizi a domicilio". A dichiararlo è Ranieri Guerra, vice direttore vicario dell'OMS, in occasione del punto stampa della Protezione Civile. Il riferimento, ovviamente, è ai "servizi domiciliari, anche psicologici, che bisogna garantire. In Cina c'è una diversa capacità di coesione sociale, sono stupito dall'accettazione del popolo italiano a queste misure. Ma i cittadini sono in sofferenza e serve mitigare tutto questo per evitare diserzioni nel lungo periodo".