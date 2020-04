Emergenza Coronavirus. OMS: "In arrivo 5 nuovi test di facile produzione per i vari paesi"

vedi letture

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, nel corso della conferenza stampa odierna ha parlato anche via libera in arrivo per 5 nuovi diversi test che potranno aiutare a contrastare la pandemia da COVID-19: “Accogliamo con piacere lo sviluppo accelerato e la validazione dei test per rilevare gli anticorpi da COVID-19, questo ci aiuterà a comprendere l’estensione reale dell’epidemia nella popolazione. I primi dati ci dicono che una percentuale relativamente piccola di popolazione, non più del 2-3%, è stata contagiata. Per proseguire su questa strada, l’OMS sta lavorando con Foundation for Innovative New Diagnostics e Clinton Health Access Initiative per validare 5 nuovi test che potranno essere prodotti in grande quantità”.