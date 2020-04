Emergenza Coronavirus. OMS, Nabarro: "Portare la mascherina diventerà la norma"

Il portavoce dell'OMS David Nabarro ha rilasciato un'intervista alla BBC. L'esponente ha chiarito che al momento non ci sono vaccini e i tempi sono attualmente sconosciuti: "Il coronavirus non andrà via. Non sappiamo quando ci sarà un vaccino, ma portare la mascherina diventerà la norma", ha evidenziato Nabarro all'emittente britannica.