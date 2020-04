Emergenza Coronavirus, OMS: "Opinioni di Ricciardi non rappresentano la nostra visione"

Hanno fatto discutere nelle scorse ore le prese di posizioni del virologo Walter Ricciardi, rappresentante italiano presso l'OMS, dopo la condivisione di un video anti-Trump realizzato da Michael Moore, con successivo dibattito sulla sua diretta espressione o meno della massima autorità mondiale di sanità. La stessa che poi ha voluto chiarire il tutto mediante una nota indirizzata alla stampa italiana, invitata a descriverlo per il suo reale compito (rappresentante italiano nel Comitato esecutivo dell'Oms, designato dal Governo per il periodo 2017-2020, ndr): "Walter Ricciardi non rappresenta l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ma il governo italiano presso il comitato esecutivo dell'organizzazione. Le sue opinioni non rappresentano necessariamente il punto di vista e-o le politiche dell'OMS e non dovrebbero essere attribuite né all'OMS né ai suoi organi".