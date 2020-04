Emergenza Coronavirus, ordinanza della Lombardia: restano chiuse librerie e cartolerie

Sì alla riapertura dei negozi di abbigliamento per bambini e neonati. No alla riapertura delle librerie e delle cartolibrerie. La Regione Lombardia, all'indomani del nuovo Dpcm del Governo che aveva autorizzato la loro riapertura, ha emesso una ordinanza vietando l'apertura di questi esercizi commerciali nella Regione dal 14 aprile. "Il documento - si legge nella nota - conferma la chiusura degli alberghi (con le eccezioni già in vigore), degli studi professionali (che proseguono l’attività in smart working, salvo eccezioni per particolari scadenze) dei mercati all’aperto e tutte le attività non essenziali.

Inoltre, sarà possibile acquistare articoli di cartoleria, di fiori e piante all’interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità, già aperti. Saranno sempre possibili le vendite con la consegna a domicilio, osservando le regole stringenti già in vigore per questa modalità”.

I libri e gli articoli di cancelleria potranno quindi essere venduti nei supermercati.